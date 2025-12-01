Noël féerique Place Castellane Marseille 6e Arrondissement

Noël féerique Place Castellane

Mercredi 17 décembre 2025 de 16h30 à 18h30. Place Castellane Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Profitez d’un Noël féerique pour redonner couleurs et lumières à vos quotidiens, et partager des moments joyeux dans notre secteur illuminations, animations pour petits et grands, et ateliers pour s’amuser en famille !Enfants

La place Castellane sera à l’honneur pour une déambulation lumineuse du Père Noël en calèche, accompagnée d’un canon à neige et d’un karaoké festif. .

Place Castellane Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

English :

Take advantage of a magical Christmas to bring color and light back to your everyday life, and share joyful moments in our area: illuminations, entertainment for young and old, and workshops for family fun!

German :

Nutzen Sie die märchenhafte Weihnachtszeit, um Ihrem Alltag Farbe und Lichter zu verleihen und um fröhliche Momente in unserem Sektor zu erleben: Illuminationen, Animationen für Groß und Klein und Workshops für Spaß mit der ganzen Familie!

Italiano :

Approfittate di un Natale magico per riportare colore e luce nella vostra vita quotidiana e condividete momenti di allegria nel nostro territorio: luminarie, animazione per grandi e piccini e laboratori per divertirsi in famiglia!

Espanol :

Aproveche una Navidad mágica para devolver el color y la luz a su vida cotidiana, y comparta momentos alegres en nuestra zona: ¡iluminaciones, animaciones para grandes y pequeños, y talleres para divertirse en familia!

