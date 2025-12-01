Noël féerique quartier Notre-Dame du Mont Parvis église Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement

Noël féerique quartier Notre-Dame du Mont

Samedi 13 décembre 2025 de 15h à 19h. Parvis église Notre-Dame du Mont 1 rue de Lodi Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Profitez d’un Noël féerique pour redonner couleurs et lumières à vos quotidiens, et partager des moments joyeux dans notre secteur illuminations, animations pour petits et grands, et ateliers pour s’amuser en famille !Enfants

Dans le 6e arrondissement, le parvis de l’église de Notre- Dame du Mont accueillera le samedi 13 décembre des ateliers maquillage, un photomaton poétique, des musiques et déambulations et rencontre avec le père Noël dans une atmosphère joyeuse, ponctuée de chants gospel. .

Parvis église Notre-Dame du Mont 1 rue de Lodi Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

English :

Take advantage of a magical Christmas to bring color and light back to your everyday life, and share joyful moments in our area: illuminations, entertainment for young and old, and workshops for family fun!

German :

Nutzen Sie die märchenhafte Weihnachtszeit, um Ihrem Alltag Farbe und Lichter zu verleihen und um fröhliche Momente in unserem Sektor zu erleben: Illuminationen, Animationen für Groß und Klein und Workshops für Spaß mit der ganzen Familie!

Italiano :

Approfittate di un Natale magico per riportare colore e luce nella vostra vita quotidiana e condividete momenti di allegria nel nostro territorio: luminarie, animazione per grandi e piccini e laboratori per divertirsi in famiglia!

Espanol :

Aproveche una Navidad mágica para devolver el color y la luz a su vida cotidiana, y comparta momentos alegres en nuestra zona: ¡iluminaciones, animaciones para grandes y pequeños, y talleres para divertirse en familia!

