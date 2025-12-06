Noël féérique quartier Prado Paradis Rue Jean Mermoz, boulevard Herriot et boulevard Émile Sicard Marseille 8e Arrondissement

Noël féérique quartier Prado Paradis

Samedi 6 décembre 2025.

Vendredi 19 décembre 2025. Rue Jean Mermoz, boulevard Herriot et boulevard Émile Sicard Quartier Prado Paradis Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06 2025-12-19

Profitez d’un Noël féerique pour redonner couleurs et lumières à vos quotidiens, et partager des moments joyeux dans notre secteur illuminations, animations pour petits et grands, et ateliers pour s’amuser en famille !Enfants

Rue Jean Mermoz, boulevard Herriot et boulevard Émile Sicard

Dès le début du mois de décembre, vos commerçants vous plongent magie de Noël avec sapins et illuminations en extérieur.



Au programme





Samedi 6 décembre vide-grenier de l’école Jean Mermoz et animations Père Noël, mascottes, stands de crêpes et vin chaud.

Vendredi 19 décembre après la classe séance photo avec le Père Noël chez vos commerçants. .

Rue Jean Mermoz, boulevard Herriot et boulevard Émile Sicard Quartier Prado Paradis Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

Nutzen Sie die märchenhafte Weihnachtszeit, um Ihrem Alltag Farbe und Lichter zu verleihen und um fröhliche Momente in unserem Sektor zu erleben: Illuminationen, Animationen für Groß und Klein und Workshops für Spaß mit der ganzen Familie!

Approfittate di un Natale magico per riportare colore e luce nella vostra vita quotidiana e condividete momenti di allegria nel nostro territorio: luminarie, animazione per grandi e piccini e laboratori per divertirsi in famiglia!

Aproveche una Navidad mágica para devolver el color y la luz a su vida cotidiana, y comparta momentos alegres en nuestra zona: ¡iluminaciones, animaciones para grandes y pequeños, y talleres para divertirse en familia!

