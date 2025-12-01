Noël féérique quartier Vauban Marseille 6e Arrondissement

Noël féérique quartier Vauban

Du 01/12 au 15/12/2025 tous les jours.

Mardi 16 décembre 2025 de 16h30 à 18h30.

Le Père Noël de Vauban débarque à la boulangerie Carrément Gourmand pour une séance photo 122 rue Breteuil.

Du 17/12 au 31/12/2025 tous les jours. Quartier Vauban Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 16:30:00

fin : 2025-12-16 18:30:00

Date(s) :

2025-12-01 2025-12-16 2025-12-17

Profitez d’un Noël féerique pour redonner couleurs et lumières à vos quotidiens, et partager des moments joyeux dans notre secteur illuminations, animations pour petits et grands, et ateliers pour s’amuser en famille !Enfants

Le Père Noël de Vauban

Lundi 16 décembre de 16 h 30 à 18 h 30 Le Père Noël de Vauban débarque à la boulangerie Carrément Gourmand pour une séance photo 122 rue Breteuil, 6e





Collecte solidaire Du 1er au 31 décembre Collecte de jouets en faveur d’associations et hôpitaux.

À déposer chez vos commerçants



• Durand Immobilier, 165 rue Breteuil, 6e

• MMA César Prat, 33 bd Vauban, 6e

• Dakey’s immobilier, 25 bd Vauban, 6e



Tous les détails sont à retrouver sur le compte Facebook de l’association des commerçants Vauban Breteuil. .

Quartier Vauban Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

English :

Take advantage of a magical Christmas to bring color and light back to your everyday life, and share joyful moments in our area: illuminations, entertainment for young and old, and workshops for family fun!

German :

Nutzen Sie die märchenhafte Weihnachtszeit, um Ihrem Alltag Farbe und Lichter zu verleihen und um fröhliche Momente in unserem Sektor zu erleben: Illuminationen, Animationen für Groß und Klein und Workshops für Spaß mit der ganzen Familie!

Italiano :

Approfittate di un Natale magico per riportare colore e luce nella vostra vita quotidiana e condividete momenti di allegria nel nostro territorio: luminarie, animazione per grandi e piccini e laboratori per divertirsi in famiglia!

Espanol :

Aproveche una Navidad mágica para devolver el color y la luz a su vida cotidiana, y comparta momentos alegres en nuestra zona: ¡iluminaciones, animaciones para grandes y pequeños, y talleres para divertirse en familia!

L’événement Noël féérique quartier Vauban Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille