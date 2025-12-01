Noël gaulois au Parc Astérix Plailly

Noël gaulois au Parc Astérix Plailly samedi 20 décembre 2025.

Noël gaulois au Parc Astérix

Parc Astérix Plailly Oise

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2026-01-04 20:00:00

2025-12-20

Cet hiver le Parc Astérix fête Noël à la gauloise ! Plus de 50 attractions et spectacles givrés, un marché féerique, un village de la glisse et la rencontre avec le Père Noël Gaulois !

En apothéose le spectacle magique L’Île aux vœux!

Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, célébrez un Noël gaulois inoubliable avec 50 attractions et spectacles complètement givrés, pour le plaisir de toute la famille !

Découvrez tous les mystères des jardins merveilleux du Père Noël explorez une végétation magique dans Le Bois Enchanté, prenez part à une bataille de boules de neige dans La Vallée Glacée, et percez le secret de fabrication des jouets gaulois dans Le Village du Père Noël. Peut-être aurez-vous même la chance de croiser le Père Noël Gaulois !

Profitez également de Tous en Piste, le village de la glisse , qui propose une patinoire, un espace pour les enfants et des pistes de luge !

Laissez-vous tenter par une balade sur le marché de Noël pour partager des moments mémorables en famille.

Admirez le défilé des personnages, accompagné de chars décorés aux couleurs festives de Noël.

Enfin, pour clôturer votre journée, assistez au spectacle final de son, lumière et pyrotechnie L’île aux vœux .

Fermeture exceptionnelle du parc le 24 et le 31 décembre à 19h. .

Parc Astérix Plailly 60128 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

English :

This winter, Parc Astérix celebrates Christmas in Gaulish style! Over 50 frosty attractions and shows, a magical market, a winter sports village and a meeting with Gaulish Santa Claus!

The highlight: the magical show L?Île aux v?ux!

German :

Diesen Winter feiert der Parc Astérix Weihnachten auf gallische Art! Mehr als 50 Attraktionen und frostige Shows, ein zauberhafter Markt, ein Dorf des Wintersports und die Begegnung mit dem gallischen Weihnachtsmann!

Der Höhepunkt: die magische Show L’Île aux v?ux (Insel der Wünsche)!

Italiano :

Quest’inverno il Parc Astérix festeggia il Natale alla maniera della Gallia! Oltre 50 attrazioni e spettacoli al gelo, un mercatino delle fiabe, un villaggio degli sport invernali e un incontro con Babbo Natale gallico!

Il clou: il magico spettacolo L’Île aux v’ux!

Espanol :

Este invierno, Parc Astérix celebra la Navidad al estilo galo Más de 50 atracciones y espectáculos helados, un mercado de cuento de hadas, un pueblo de deportes de invierno y un encuentro con Papá Noel galo

El plato fuerte: ¡el mágico espectáculo L’Île aux v’ux!

