Noël Givré Cie Jacqueline Cambouis Le Cellier
Noël Givré Cie Jacqueline Cambouis Le Cellier vendredi 28 novembre 2025.
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Programme en partenariat avec l’Association Cellarienne des Entreprises.
Poursuivant sans relâche leurs objectifs Militer pour la sauvegarde et la défense du prénom Noël et insuffler l’esprit de Noël à tout jamais !
Estelle GAUTHIER tuba et chant / Arnaud LÉVÊQUE accordéon et chant / Marc BROSSIER trombone et chant / Véronique LEJEAILLE trompette et chant
Durée 2 sets de 40 min.
Gratuit. Tout public .
Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Program in partnership with the Association Cellarienne des Entreprises.
German :
Programm in Partnerschaft mit der Association Cellarienne des Entreprises.
Italiano :
Programma in collaborazione con l’Association Cellarienne des Entreprises.
Espanol :
Programa en colaboración con la Association Cellarienne des Entreprises.
