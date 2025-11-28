Noël Givré Cie Jacqueline Cambouis Le Cellier

Rue de Bel Air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 19:00:00

2025-11-28

Noëlle, Pierre-Noël, Guy-Noël et Marie-Noëlle reprennent les grands classiques, arrangés pour les cuivres (tuba trompette et cornet), l’accordéon, les chants… mais aussi cloches et grelots en tout genre.

Poursuivant sans relâche leurs objectifs Militer pour la sauvegarde et la défense du prénom Noël et insuffler l’esprit de Noël à tout jamais !

Estelle GAUTHIER tuba et chant / Arnaud LÉVÊQUE accordéon et chant / Marc BROSSIER trombone et chant / Véronique LEJEAILLE trompette et chant

Durée 2 sets de 40 min.

Gratuit. Tout public.

Programmé en partenariat avec l’Association Cellarienne des Entreprises. .

Rue de Bel Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 55 40 59 contact@jacquelinecambouis.com

English :

Noëlle, Pierre-Noël, Guy-Noël and Marie-Noëlle cover the great classics, arranged for brass (tuba, trumpet and cornet), accordion, vocals… but also bells and bells of all kinds.

German :

Noëlle, Pierre-Noël, Guy-Noël und Marie-Noëlle spielen die großen Klassiker, arrangiert für Blechbläser (Tuba, Trompete und Kornett), Akkordeon, Gesang… aber auch Glocken und Schellen aller Art.

Italiano :

Noëlle, Pierre-Noël, Guy-Noël e Marie-Noëlle affrontano i grandi classici, arrangiati per ottoni (tuba, tromba e cornetta), fisarmonica, voce… oltre a campane e campanelli di ogni tipo.

Espanol :

Noëlle, Pierre-Noël, Guy-Noël y Marie-Noëlle retoman los grandes clásicos, arreglados para instrumentos de metal (tuba, trompeta y corneta), acordeón, voces… así como campanas y cascabeles de todo tipo.

