Noël Gospel Arles

Noël Gospel

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 18h. Eglise Notre Dame de la major Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Un concert pour témoigner et porter l’hymne à l’amour , respirer la joie de vivre.

Plus de 50 chanteurs ..Inspirés de la tradition des grands chœurs africains et noirs américains de Négro spirituals et de Gospel , cette ensemble trouve sa force et son originalité dans le mélange des cultures , des origines ethniques diverses . .

Eglise Notre Dame de la major Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

English :

A concert to bear witness to the hymn to love, to breathe in the joy of living.

German :

Ein Konzert, um Zeugnis abzulegen und die Hymne an die Liebe zu tragen , die Lebensfreude zu atmen.

Italiano :

Un concerto per testimoniare e cantare l’inno all’amore, per respirare la gioia di vivere.

Espanol :

Un concierto para testimoniar y cantar el himno al amor, para respirar la alegría de vivir.

