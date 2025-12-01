Noël gourmand à la médiathèque Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Noël gourmand à la médiathèque

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Partagez vos recettes de Noël à la médiathèque

Du 1er au 31 décembre, déposez vos recettes fétiches salées ou sucrées de Noël elles seront affichées dans nos espaces pour inspirer et faire voyager les papilles des petits et grands gourmands tout au long du mois.

Dégustation festive samedi 20 décembre à 17h00

Envie de passer de la recette à la réalité ? Enfilez votre tablier et apportez votre création culinaire, à partager avec les autres autour d’un chocolat chaud lors d’un moment festif.

Que vous ayez déposé une recette ou non, venez papoter, grignoter, découvrir des spécialités familiales… et savourer ensemble l’esprit des fêtes.

Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

