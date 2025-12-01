Noël gourmand au Vernègues Vernègues

Noël gourmand au Vernègues

Dimanche 14 décembre 2025 de 9h à 17h. Prieuré Saint-Jacques Vernègues Bouches-du-Rhône

Si vous souhaitez tout connaître des traditions provençales de la fête de Noël, cette journée est pour vous !

Cette année, les 13 desserts seront particulièrement à l’honneur des démonstrations de fabrication du nougat noir (à 10h) et du gibassier (à 14h30) auront lieu pour les gourmands qui aimeraient faire eux-mêmes ces douceurs.

Ces produits seront en vente sur place, ainsi que d’autres idées cadeaux.

La Crèche traditionnelle et la table du Gros Souper seront également présentés par les membres de l’association Lou Patrimoni Vernegau tout au long de la journée. .

Prieuré Saint-Jacques Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 64 18 45 lou.patrimoni.vernegau@gmail.com

English :

If you want to learn more about Christmas traditions of Provence, this event is for you !

German :

Wenn Sie alles über die provenzalischen Traditionen des Weihnachtsfestes erfahren möchten, ist dieser Tag genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Se volete scoprire tutte le tradizioni natalizie provenzali, questa è la giornata che fa per voi!

Espanol :

Si quiere descubrirlo todo sobre las tradiciones navideñas provenzales, ¡este es su día!

