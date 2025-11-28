Noël gourmand du vigneron Saint-Hippolyte

Noël gourmand du vigneron

24 Route du vin Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 14:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2025-11-28

Passez un moment convivial en famille ou entre amis chez le vigneron et profitez d’une dégustation des meilleurs vins du domaine accompagnés de mets délicieux.

Vous serez plongés tout de suite dans l’ambiance de Noël, avec un délicieux verre de vin chaud.

Ensuite, découvrez notre domaine viticole et son histoire, avec une visite guidée à travers le chai, les vieilles cuves souterraines et l’évolution du domaine jusqu’à sa 4ème génération.

Pour finir, une dégustation des vins du domaine, autour d’un plateau spécial composé des gourmandises traditionnelles de Noël en Alsace.

En partenariat avec la boucherie et la boulangerie du village, notre plateau de dégustation se compose de 4 amuse-bouche foie gras saumon fumé pain d’épices chocolat.

Pour les jeunes (moins de 18 ans), une formule de dégustation est proposée de 4 amuse-bouche foie gras saumon fumé pain d’épices chocolat, le vin est remplacé par du jus de raisin.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

24 Route du vin Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 40 domaine@fahrer-fils.com

English :

Spend a convivial moment with family or friends at the winemaker’s and enjoy a tasting of the best wines of the domain accompanied by delicious food.

German :

Verbringen Sie einen geselligen Moment mit der Familie oder Freunden beim Winzer und genießen Sie eine Weinprobe mit den besten Weinen des Weinguts, begleitet von köstlichen Speisen.

Italiano :

Trascorrete un momento di convivialità con la famiglia o con gli amici presso il viticoltore e godetevi una degustazione dei migliori vini della tenuta accompagnati da cibi deliziosi.

Espanol :

Pase un momento de convivencia con la familia o los amigos en el viñedo y disfrute de una degustación de los mejores vinos de la finca acompañada de una deliciosa comida.

L’événement Noël gourmand du vigneron Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr