Noël gourmand sous les porches Gueberschwihr

Découvrez Noël à Gueberschwihr ! Soirée gourmande en 5 étapes sur inscription à partir de 18h30. Marché de Noël à partir de 15h. Concert à 16h30. Ouverture exceptionnelle du musée de 15h à 20h où sera présentée une nouvelle exposition sur les jouets anciens.

Venez apprécier la magie de Noël et profiter d’une soirée chaleureuse dans le village médiéval de Gueberschwihr !

Marché de Noël à partir de 15h. Concert à 16h30. Ouverture exceptionnelle du musée de 15h à 20h où sera présentée une nouvelle exposition temporaire sur les jouets anciens.

En soirée, participez au parcours gourmand dans les rues du village avec le concours des restaurateurs et des viticulteurs locaux. Au fil de nombreuses haltes gourmandes, vos cinq sens seront aux aguets. Vous découvrirez des artistes et artisans de la région aux savoir-faire uniques, des spectacles musicaux et des animations théâtrales. Un moment idéal à vivre en famille, entre amis ou en amoureux ! .

Place de la Mairie Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

Discover Christmas in Gueberschwihr! 5-step gourmet evening with registration from 6:30pm. Christmas market from 3pm. Concert at 4:30pm. Special opening of the museum from 3pm to 8pm, featuring a new exhibition on antique toys.

Entdecken Sie Weihnachten in Gueberschwihr! Feinschmeckerabend in 5 Etappen mit Anmeldung ab 18.30 Uhr. Weihnachtsmarkt ab 15 Uhr. Konzert um 16.30 Uhr. Außerordentliche Öffnung des Museums von 15 bis 20 Uhr, wo eine neue Ausstellung über altes Spielzeug gezeigt wird.

Scoprite il Natale a Gueberschwihr! Serata gastronomica in 5 tappe, con iscrizione obbligatoria dalle 18.30. Mercatino di Natale dalle 15.00. Concerto alle 16.30. Apertura straordinaria del museo dalle 15.00 alle 20.00, con una nuova mostra sui giocattoli antichi.

¡Descubra la Navidad en Gueberschwihr! Velada gastronómica en 5 etapas, inscripción obligatoria a partir de las 18.30 h. Mercado navideño a partir de las 15.00 h. Concierto a las 16.30 h. Apertura excepcional del museo de 15.00 a 20.00 h, con una nueva exposición sobre juguetes antiguos.

