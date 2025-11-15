Noël illumine Langon Langon
Langon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-12
La ville de Langon revêt ses habits de lumière et de fête pour célébrer la magie de Noël. Marché de Noël, illuminations féériques, animations et ateliers à partager en famille seront au rendez-vous. .
Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine
