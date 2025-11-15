Noël illumine Langon

Langon Gironde

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

2025-12-12

La ville de Langon revêt ses habits de lumière et de fête pour célébrer la magie de Noël. Marché de Noël, illuminations féériques, animations et ateliers à partager en famille seront au rendez-vous. .

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

