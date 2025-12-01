Noël illuminé Parade de tracteurs décorés Saint-Gildas-des-Bois
Noël illuminé Parade de tracteurs décorés Saint-Gildas-des-Bois samedi 13 décembre 2025.
Noël illuminé Parade de tracteurs décorés
parking collège et lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Noël illuminé
St Gildas des Bois Missillac Pontchâteau
Parade de tracteurs décorés
Samedi 13 décembre
19h parking collège et lycée Gabriel Deshayes à St Gildas des Bois
19h45 bourg de Missillac
20h30 parking d’Intermarché à Pontchâteau
Inscription obligatoire pour défiler au 07 68 79 66 59
Plus d’info à venir en nous suivant sur notre page Jeunes Agriculteurs Pontchateau Saint Gildas Des Bois
parking collège et lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
