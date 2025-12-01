Noël illuminé Parade de tracteurs décorés

parking collège et lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Noël illuminé

St Gildas des Bois Missillac Pontchâteau

Parade de tracteurs décorés

Samedi 13 décembre

19h parking collège et lycée Gabriel Deshayes à St Gildas des Bois

19h45 bourg de Missillac

20h30 parking d’Intermarché à Pontchâteau

Inscription obligatoire pour défiler au 07 68 79 66 59

Plus d’info à venir en nous suivant sur notre page Jeunes Agriculteurs Pontchateau Saint Gildas Des Bois

.

parking collège et lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël illuminé Parade de tracteurs décorés Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-18 par ADT44