Noël… in the air CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Noël… in the air

Dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 16h30. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Le CIAM célèbre la magie de Noël avec son grand rendez-vous festif Noël in the Air ! Cette journée conviviale invite petits et grands à plonger dans une atmosphère joyeuse et féerique.Familles

Au programme des ateliers de trapèze volant pour s’initier ou se perfectionner, une bourse aux cadeaux solidaire gratiféria pour donner et récupérer jeux, jouets ou livres, un manège traditionnel en libre accès, un marché de Noël plein de surprises, sans oublier le food-truck et le vin chaud pour se régaler entre deux activités. Un moment unique pour vivre l’esprit de Noël autrement, entre rires, émotions et découvertes circassiennes. .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

CIAM celebrates the magic of Christmas with its festive Christmas in the Air event! This convivial day invites young and old to immerse themselves in a joyous and magical atmosphere.

German :

Das CIAM feiert den Zauber von Weihnachten mit seinem großen festlichen Treffen Noël in the Air ! Dieser gesellige Tag lädt Groß und Klein dazu ein, in eine fröhliche und märchenhafte Atmosphäre einzutauchen.

Italiano :

Il CIAM celebra la magia del Natale con il festoso evento Natale nell’aria ! Questa giornata all’insegna del divertimento invita grandi e piccini a immergersi in un’atmosfera gioiosa e magica.

Espanol :

El CIAM celebra la magia de la Navidad con su evento festivo Navidad en el aire Este día lleno de diversión invita a grandes y pequeños a sumergirse en un ambiente alegre y mágico.

L’événement Noël… in the air Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence