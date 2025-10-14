Noël is coming Gare Saint Sauveur Lille

Noël is coming Dimanche 14 décembre, 14h30, 16h00, 17h30 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre, réservation conseillée : contact@lillecinephile.fr

Début : 2025-12-14T14:30:00+01:00 – 2025-12-14T15:45:00+01:00

Fin : 2025-12-14T17:30:00+01:00 – 2025-12-14T19:40:00+01:00

14h30 : L’ÉTRANGE NOËL DE M. JACK de Tim Burton (1994, 1h15)

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël…

À partir de 8 ans

16h : LE PÈRE NOËL A LES YEUX BLEUS de Jean Eustache (1967, 47min)

Pour Noël, le jeune Daniel rêve de s’offrir un duffle-coat, ce qui lui permettrait de dissimuler ses hardes avantageusement. Il accepte donc de poser pour un photographe dans les rues de Narbonne, déguisé en père Noël. Méconnaissable sous sa barbe blanche, il accoste les passants – et surtout les passantes – leur proposant de se serrer tout contre lui le temps d’un cliché.

17h30 : LA VIE EST BELLE de Frank Capra (1947, 2h09)

Le décès de son père oblige un homme à reprendre l’entreprise familiale de prêts à la construction, qui permet aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec l’homme le plus riche de la ville, qui tente de ruiner ses efforts. Au moment où il approche de la victoire, il égare les 8 000 dollars qu’il devait déposer en banque. Le soir de Noël, désespéré, il songe au suicide. C’est alors que le Ciel dépêche à ses côtés un ange de seconde classe, qui pour gagner ses ailes devra l’aider à sortir de cette mauvaise passe…

Gare Saint Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille

À la veille des vacances, et même si vous êtes en retard sur vos cadeaux, venez profiter de 3 films « so Christmas » ! cinéma gratuit

@Lille Cinéphile