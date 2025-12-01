NOËL LUMIERE SUR L’ESPAGNE Corronsac
NOËL LUMIERE SUR L'ESPAGNE Corronsac samedi 13 décembre 2025.
NOËL LUMIERE SUR L’ESPAGNE
SALLE POLYVALENTE Corronsac Haute-Garonne
Début : 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
2025-12-13 2025-12-14
L'association La Sauveté de Corronsac invite petits et grands à fêter un Noël aux couleurs de l'Espagne concert, animations enfants et plein de gourmandises…
La Sauveté de Corronsac vous donne rendez-vous pour son programme de Noël ! .
SALLE POLYVALENTE Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie
The association La Sauveté de Corronsac invites young and old to celebrate a Christmas in the colors of Spain: concert, children's entertainment and lots of delicacies…
