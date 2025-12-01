NOËL LUMIERE SUR L’ESPAGNE Corronsac

NOËL LUMIERE SUR L’ESPAGNE

SALLE POLYVALENTE Corronsac Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13 2025-12-14

L’association La Sauveté de Corronsac invite petits et grands à fêter un Noël aux couleurs de l’Espagne concert, animations enfants et plein de gourmandises…

La Sauveté de Corronsac vous donne rendez-vous pour son programme de Noël ! .

SALLE POLYVALENTE Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie

The association La Sauveté de Corronsac invites young and old to celebrate a Christmas in the colors of Spain: concert, children’s entertainment and lots of delicacies…

