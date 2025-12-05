Noël Magique à Avrillé Avrillé

Noël Magique à Avrillé

209 Avenue Pierre Mendes France Avrillé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-20

Portée par vents, flammes et machines célestes, Avrillé s’illumine d’un souffle féérique. Trois spectacles, trois ambiances, un seul voyage vers un Noël magique ! Et profitez du marché de Noël illuminé. .

209 Avenue Pierre Mendes France Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire animation@ville-avrille.fr

