Noël Magique à Avrillé Avrillé
209 Avenue Pierre Mendes France Avrillé Maine-et-Loire
Début : 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-13 20:30:00
2025-12-05 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-20
Portée par vents, flammes et machines célestes, Avrillé s’illumine d’un souffle féérique. Trois spectacles, trois ambiances, un seul voyage vers un Noël magique ! Et profitez du marché de Noël illuminé. .
209 Avenue Pierre Mendes France Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire animation@ville-avrille.fr
