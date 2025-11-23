NOËL MAGIQUE AVEC CONCERT ET DJ Torreilles

NOËL MAGIQUE AVEC CONCERT ET DJ

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

De 11h à minuit rendez-vous sur la place Louis Blasi avec au programme dégustations, restauration et animations.

Soirée festive avec le concert des ensembles de l’Antenne d’Enseignement Musical Salanque du conservatoire de 18h30 à 20h et en suivant le DJ Lorenzo

Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

From 11 a.m. to midnight, meet at Place Louis Blasi for tastings, food and entertainment.

Festive evening with a concert by ensembles from the conservatory?s Antenne d?Enseignement Musical Salanque from 6:30 pm to 8 pm, followed by DJ Lorenzo

German :

Von 11 Uhr bis Mitternacht treffen Sie sich auf dem Place Louis Blasi. Auf dem Programm stehen Verkostungen, Essen und Unterhaltung.

Festlicher Abend mit einem Konzert der Ensembles der Antenne d’Enseignement Musical Salanque des Konservatoriums von 18.30 bis 20 Uhr und anschließend DJ Lorenzo

Italiano :

Dalle 11 a mezzanotte, appuntamento in Place Louis Blasi per degustazioni, cibo e intrattenimento.

Serata di festa con il concerto degli ensemble del Centro di Formazione Musicale del Conservatorio di Salanque dalle 18.30 alle 20.00, seguito da DJ Lorenzo

Espanol :

De 11.00 a 24.00 horas, cita en la plaza Louis Blasi para degustaciones, comida y entretenimiento.

Velada festiva con un concierto de conjuntos del Centro de Educación Musical del Conservatorio de Salanque, de 18:30 a 20:00 h, seguido de DJ Lorenzo

