NOËL MAGIQUE AVEC DJ FABRICE Torreilles

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-22
2025-12-22
De 11h à minuit rendez-vous sur la place Louis Blasi avec au programme dégustations, restauration et animations.
Soirée festive avec DJ Fabrice
Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
English :
From 11 a.m. to midnight, meet at Place Louis Blasi for tastings, food and entertainment.
Festive evening with DJ Fabrice
German :
Von 11 Uhr bis Mitternacht treffen Sie sich auf dem Place Louis Blasi. Auf dem Programm stehen Verkostungen, Essen und Unterhaltung.
Festlicher Abend mit DJ Fabrice
Italiano :
Dalle 11 a mezzanotte, in Place Louis Blasi, il programma prevede degustazioni, cibo e intrattenimento.
Serata di festa con DJ Fabrice
Espanol :
De 11.00 a 24.00 horas, cita en la plaza Louis Blasi para degustaciones, comida y entretenimiento.
Noche festiva con DJ Fabrice
