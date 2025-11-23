NOËL MAGIQUE AVEC DJ FABRICE Torreilles

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22

2025-12-22

De 11h à minuit rendez-vous sur la place Louis Blasi avec au programme dégustations, restauration et animations.

Soirée festive avec DJ Fabrice
Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10  torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

From 11 a.m. to midnight, meet at Place Louis Blasi for tastings, food and entertainment.

Festive evening with DJ Fabrice

German :

Von 11 Uhr bis Mitternacht treffen Sie sich auf dem Place Louis Blasi. Auf dem Programm stehen Verkostungen, Essen und Unterhaltung.

Festlicher Abend mit DJ Fabrice

Italiano :

Dalle 11 a mezzanotte, in Place Louis Blasi, il programma prevede degustazioni, cibo e intrattenimento.

Serata di festa con DJ Fabrice

Espanol :

De 11.00 a 24.00 horas, cita en la plaza Louis Blasi para degustaciones, comida y entretenimiento.

Noche festiva con DJ Fabrice

