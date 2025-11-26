NOËL MAGIQUE AVEC LES EFFRONTÉS Torreilles

NOËL MAGIQUE AVEC LES EFFRONTÉS

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

De 11h à minuit rendez-vous sur la place Louis Blasi avec au programme dégustations, restauration et animations.

Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

From 11 a.m. to midnight, meet at Place Louis Blasi for tastings, food and entertainment.

German :

Von 11 Uhr bis Mitternacht treffen Sie sich auf dem Place Louis Blasi. Auf dem Programm stehen Verkostungen, Essen und Unterhaltung.

Italiano :

Dalle 11 a mezzanotte, appuntamento in Place Louis Blasi per degustazioni, cibo e intrattenimento.

Espanol :

De 11.00 a 24.00 horas, en la plaza Louis Blasi, el programa incluye degustaciones, comida y espectáculos.

