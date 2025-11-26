NOËL MAGIQUE AVEC LES EFFRONTÉS Torreilles
NOËL MAGIQUE AVEC LES EFFRONTÉS
Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales
De 11h à minuit rendez-vous sur la place Louis Blasi avec au programme dégustations, restauration et animations.
Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
English :
From 11 a.m. to midnight, meet at Place Louis Blasi for tastings, food and entertainment.
German :
Von 11 Uhr bis Mitternacht treffen Sie sich auf dem Place Louis Blasi. Auf dem Programm stehen Verkostungen, Essen und Unterhaltung.
Italiano :
Dalle 11 a mezzanotte, appuntamento in Place Louis Blasi per degustazioni, cibo e intrattenimento.
Espanol :
De 11.00 a 24.00 horas, en la plaza Louis Blasi, el programa incluye degustaciones, comida y espectáculos.
