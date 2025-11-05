NOËL MAGIQUE AVEC LES POOLYDOORS Torreilles

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

NOËL MAGIQUE AVEC LES POOLYDOORS

Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-02 19:00:00
De 11h à minuit rendez-vous sur la place Louis Blasi avec au programme dégustations, restauration et animations.

Concert avec Les Poolydoors
Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10  torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

From 11 a.m. to midnight, meet at Place Louis Blasi for tastings, food and entertainment.

Concert with Les Poolydoors

German :

Von 11 Uhr bis Mitternacht treffen Sie sich auf dem Place Louis Blasi. Auf dem Programm stehen Verkostungen, Essen und Unterhaltung.

Konzert mit Les Poolydoors

Italiano :

Dalle 11 a mezzanotte, appuntamento in Place Louis Blasi per degustazioni, cibo e intrattenimento.

Concerto con Les Poolydoors

Espanol :

De 11.00 a 24.00 horas, cita en la plaza Louis Blasi para degustaciones, comida y entretenimiento.

Concierto con Les Poolydoors

