Noël magique de Biganos Salle des fêtes Halle du marché Biganos

Noël magique de Biganos

Salle des fêtes Halle du marché Rue Jean-Zay Biganos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19

Retrouvez le marché de Noël de Biganos du vendredi 19 au dimanche 21 décembre.

Vendredi de 16h à 20h

Samedi de 14h à 20h

Dimanche de 10h à 18h

Spectacles et contes de Noël, chorale de Noël, déambulations des anges lumineux et des lutins, ateliers créatifs en famille maquillage, coiffure, décorations de Noël… Marché des artisans et des créateurs

Photo gratuite avec le Père Noël

Restauration sur place .

