Noël magique ! Exposition Le journal de Mickey à la mer comme à la une Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac

Noël magique ! Exposition Le journal de Mickey à la mer comme à la une

Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-26 12:30:00

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-30

Le Journal de Mickey, magazine français créé en 1934, au travers de son histoire et celle de ses clubs de plage, qui fêtent en 2025 leurs 90 ans, vous propose une immersion exclusive dans une exposition qui alliera histoire et patrimoine éditorial.

Avec les personnages Disney préférés des enfants et des familles, venez découvrir l’histoire des mers et océans, de façon ludique et pédagogique pour une exposition exclusive de la Ville de La Baule-Escoublac. .

