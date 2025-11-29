Noël magique

La Ferté-Bernard

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

Vendredi de 17h à 18h30 Place Carnot Séance photos avec le Père Noël Village festif Gourmandises. Samedi de 14h30 à 18h Spectacle Noël enchanté dans les Halles à 15h et 17h Tours de calèche avec le Père Noël La Malle aux chapeaux Village festif Gourmandises. .

Centre ville La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 72

