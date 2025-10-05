NOEL MAGIQUE – LABLASCENE Lablachere

NOEL MAGIQUE Début : 2025-12-14 à 11:00. Tarif : – euros.

C’est Noël ! Guirlandes, dinde aux marrons et beau sapin ! Tout le monde s’apprête à festoyer, sans oublier de déposer ses petits souliers pour le Père Noël qui va bientôt passer… Et si les voeux de Lina s’exauçaient ? Surprises, magie et féérie, notre héroïne n’est pas prête d’oublier cette nuit.Entre rires et chansons, lutins, rennes et fée bleue vous invitent à découvrir l’histoire drôle et touchante du Noël magique de Lina. Une veillée de Noël théâtrale entre rêves et douceur adaptée aux tout-petits. Auteur(s) : Irina Gueorguiev Artiste(s) : Irina Gueorguiev

LABLASCENE 122 CHEMIN DU RIEUBLANQUET 07230 Lablachere 07