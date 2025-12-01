Noël magique ! Piste de luge La Baule-Escoublac

Noël magique ! Piste de luge

Place de la victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-01

Conditions d’accès

0 à 2 ans (nés en 2024 ou après) pas de luge

3 à 5 ans (nés entre 2021 et 2023) descente accompagnée (selon gabarit de l’accompagnant, validé par AVF)

À partir de 6 ans (nés en 2020 ou avant) descente seul

Gants obligatoires pour les descentes (en vente au stand du Rotary si nécessaire).

Encadrement et sécurité

Attraction gérée par les bénévoles de l’association AVF La Baule (80 à 100 bénévoles mobilisés)

Présence d’un régisseur de PM Events pour garantir le respect des consignes de sécurité et accompagner les bénévoles

Village associatif

À proximité de la piste, le Rotary Club de La Baule tiendra un bar temporaire proposant

Crêpes, gâteaux, vin chaud, chocolat chaud, café

Vente de gants et de lithographies

Une partie des bénéfices sera reversée à la Chaîne de l’Espoir, le reste soutiendra des causes locales.

Informations complémentaires

Boîte aux lettres du Père Noël pour les listes des enfants

En cas d’aléas climatiques (vent supérieur à 70 km/h) ou de problème technique, la Ville se réserve le droit de fermer l’accès à Noël Magique sans préavis .

Place de la victoire La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

