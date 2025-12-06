Noël Magique & Solidaire ! Pavillon d’Armenonville Paris
Noël Magique & Solidaire ! Pavillon d’Armenonville Paris samedi 6 décembre 2025.
AU PROGRAMME
Pour les adultes :
Atelier de coaching “Bilan 2025 & Projection 2026”
Bibliothèque Humaine – Venez échanger avec des personnes inspirantes
Mur des rêves – Inscrivez vos vœux et vos souhaits pour 2026
Pour les enfants (et les âmes d’enfants) :
Un Noël au pied du sapin
Atelier dessins de Noël
Ateliers créatifs DIY (Do It Yourself)
Création de cartes de vœux
Rédaction de lettres pour les plus démunis
Fresque de Noël collective
Stand maquillage et stand photo
Jeux de société et quiz de Noël
Conte de Noël immersif imaginé et interprété par les enfants
Moments magiques à ne pas manquer :
Chants de Noël pour réveiller la magie des fêtes
Goûter de Noël gourmand et convivial
Stands solidaires & surprises enchantées
NOËL SOLIDAIRE
Parce que la magie de Noël, c’est aussi le partage, nous organiserons :
Collecte et distribution de vêtements pour les plus démunis
Petit geste symbolique : chaque participant est invité à apporter un objet en bon état dont il ne se sert plus, pour l’offrir à une autre personne
“La grande Mission du Noël égaré”
CODE VESTIMENTAIRE :
Venez habillés de votre plus beau pull de Noël
Note importante : Cet événement étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont non modifiables et non remboursables.
DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).
QUI SOMMES NOUS ?
La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :
- Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.
- Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.
- Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.
Pour en savoir + ou nous rejoindre :
- Site : www.wise-community.com
- Instagram : wise__community
Rejoignez la Wise Community et ses partenaires pour un Noël solidaire dans une ambiance féerique et chaleureuse !
Le samedi 06 décembre 2025
de 14h00 à 18h00
gratuit sous condition
5 € pour les adultes
Gratuit pour les enfants de -12 ans
Public enfants, jeunes et adultes.
Pavillon d’Armenonville allée de Longchamp 75116 Paris