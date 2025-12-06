Noël Magique & Solidaire ! Pavillon d’Armenonville Paris

Details

AU PROGRAMME

Pour les adultes :

Atelier de coaching “Bilan 2025 & Projection 2026”

Bibliothèque Humaine – Venez échanger avec des personnes inspirantes

Mur des rêves – Inscrivez vos vœux et vos souhaits pour 2026

Pour les enfants (et les âmes d’enfants) :

Un Noël au pied du sapin

Atelier dessins de Noël

Ateliers créatifs DIY (Do It Yourself)

Création de cartes de vœux

Rédaction de lettres pour les plus démunis

Fresque de Noël collective

Stand maquillage et stand photo

Jeux de société et quiz de Noël

Conte de Noël immersif imaginé et interprété par les enfants

Moments magiques à ne pas manquer :

Chants de Noël pour réveiller la magie des fêtes

Goûter de Noël gourmand et convivial

Stands solidaires & surprises enchantées

NOËL SOLIDAIRE

Parce que la magie de Noël, c’est aussi le partage, nous organiserons :

Collecte et distribution de vêtements pour les plus démunis

Petit geste symbolique : chaque participant est invité à apporter un objet en bon état dont il ne se sert plus, pour l’offrir à une autre personne

“La grande Mission du Noël égaré”

CODE VESTIMENTAIRE :

Venez habillés de votre plus beau pull de Noël

Note importante : Cet événement étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont non modifiables et non remboursables.

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Rejoignez la Wise Community et ses partenaires pour un Noël solidaire dans une ambiance féerique et chaleureuse !

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit sous condition

5 € pour les adultes

Gratuit pour les enfants de -12 ans

Public enfants, jeunes et adultes.

Pavillon d’Armenonville allée de Longchamp 75116 Paris