Noël Médiéval à Auray Chapelle du Saint-Esprit Auray samedi 20 décembre 2025.
Chapelle du Saint-Esprit 1 rue du four Mollet Auray Morbihan
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-20 2025-12-21
Le Marché Médiéval et Festif s’installe cette année à la Chapelle Saint-Esprit Marché médiéval, reconstitutions, spectacles, animations, buvette, restauration
Voyagez dans le temps au coeur d’Auray !
Au programme
Tout le week-end
– Village artisanal
– Harpe celtique et chants
– Auteurs Littérature Fantastique
– Jeux en bois
– Animations
– Food Trucks Buvette
– Animation musicale
– Défilé à 14h le 20 et 21 décembre
Samedi
14h-19h Dragon Cracheur de Feu
11h-18h Bir Ha Dir
11h -18h Combats épée
15h30 et 17h Spectacle médiéval
19h45 Flamma Spectacle de feu
Dimanche
11h, 13h30 et 16h Fauthentic spectacle Le souffleur d’Etoiles
11h-17h Rémouleur Démonstrations
11h-17h Coiffure et maquillage Viking
17h Spectacle de clôture Laly Circus
Entrée gratuite .
Chapelle du Saint-Esprit 1 rue du four Mollet Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 86 16 55 31
