Noël Médiéval à Auray Chapelle du Saint-Esprit Auray

Noël Médiéval à Auray

Chapelle du Saint-Esprit 1 rue du four Mollet Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Le Marché Médiéval et Festif s’installe cette année à la Chapelle Saint-Esprit Marché médiéval, reconstitutions, spectacles, animations, buvette, restauration

Voyagez dans le temps au coeur d’Auray !

Au programme

Tout le week-end

– Village artisanal

– Harpe celtique et chants

– Auteurs Littérature Fantastique

– Jeux en bois

– Animations

– Food Trucks Buvette

– Animation musicale

– Défilé à 14h le 20 et 21 décembre

Samedi

14h-19h Dragon Cracheur de Feu

11h-18h Bir Ha Dir

11h -18h Combats épée

15h30 et 17h Spectacle médiéval

19h45 Flamma Spectacle de feu

Dimanche

11h, 13h30 et 16h Fauthentic spectacle Le souffleur d’Etoiles

11h-17h Rémouleur Démonstrations

11h-17h Coiffure et maquillage Viking

17h Spectacle de clôture Laly Circus

Entrée gratuite .

Chapelle du Saint-Esprit 1 rue du four Mollet Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 86 16 55 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Noël Médiéval à Auray Auray a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon