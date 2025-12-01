Noël | Mon histoire de Noël en pyjama Lacroix-Saint-Ouen

Noël | Mon histoire de Noël en pyjama

Enfile ton plus beau pyjama et viens écouter l’histoire de Casse-Noisette .

À partir de 6 ans

Réservation appréciée

63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 15 13 espaceculturel@lacroixsaintouen.fr

English :

Put on your best pyjamas and come and listen to the story of The Nutcracker .

Ages 6 and up

Reservations appreciated

