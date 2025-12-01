Noël | Mon histoire de Noël en pyjama Lacroix-Saint-Ouen
Noël | Mon histoire de Noël en pyjama Lacroix-Saint-Ouen vendredi 19 décembre 2025.
Noël | Mon histoire de Noël en pyjama
63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Enfile ton plus beau pyjama et viens écouter l’histoire de Casse-Noisette .
À partir de 6 ans
Réservation appréciée
Enfile ton plus beau pyjama et viens écouter l’histoire de Casse-Noisette .
À partir de 6 ans
Réservation appréciée .
63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 15 13 espaceculturel@lacroixsaintouen.fr
English :
Put on your best pyjamas and come and listen to the story of The Nutcracker .
Ages 6 and up
Reservations appreciated
L’événement Noël | Mon histoire de Noël en pyjama Lacroix-Saint-Ouen a été mis à jour le 2025-12-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme