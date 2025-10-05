NOËL MUSICAL À LA BOUGIE – EGLISE NOTRE-DAME D’AUTEUIL Paris

NOËL MUSICAL À LA BOUGIE Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

ÉGLISE NOTRE-DAME-D’AUTEUIL DE PARISSACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :NOËL MUSICAL À LA BOUGIEDurée du concert : 1h15Un Noël inoubliable avec le Chœur de Grenelle à la bougie !Découvrez la magie d’un grand concert de Noël illuminé. Le Chœur de Grenelle vous embarque dans un voyage musical entre tradition et modernité.Composé de chanteurs d’exception – issus des plus grandes maîtrises (Radio France, Saint-Marc, Strasbourg, Chartres, Versailles…) – l’ensemble fait rayonner 5 siècles de musique sacrée avec passion, dans un concert unique au cœur du patrimoine.À la lueur de centaines de bougies donnant vie à un lieu centenaire, laissez-vous transporter par la Beauté dans un instant hors du temps.

EGLISE NOTRE-DAME D’AUTEUIL 1 RUE COROT 75016 Paris 75