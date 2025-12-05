Noël O’village Gumbrechtshoffen
Noël O’village Gumbrechtshoffen vendredi 5 décembre 2025.
1 rue du Tilleul Gumbrechtshoffen Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-05 17:00:00
Rendez visite aux artisans et découvrez leurs créations et confections artisanales ainsi que locales ! Restauration assurée par les associations locales.
+33 3 88 72 91 21 vil-gumbrechtshoffen@wanadoo.fr
English :
Visit the artisans and discover their handmade and local creations and confections! Catering provided by local associations.
German :
Besuchen Sie die Handwerker und entdecken Sie ihre handwerklichen und lokalen Kreationen und Konfektionen! Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Vereine.
Italiano :
Visitate gli artigiani e scoprite le loro creazioni e l’artigianato locale! Ristorazione a cura delle associazioni locali.
Espanol :
Visite a los artesanos y descubra sus creaciones y la artesanía local Catering a cargo de asociaciones locales.
