Noël O’village

1 rue du Tilleul Gumbrechtshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Rendez visite aux artisans et découvrez leurs créations et confections artisanales ainsi que locales ! Restauration assurée par les associations locales.

1 rue du Tilleul Gumbrechtshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 21 vil-gumbrechtshoffen@wanadoo.fr

English :

Visit the artisans and discover their handmade and local creations and confections! Catering provided by local associations.

German :

Besuchen Sie die Handwerker und entdecken Sie ihre handwerklichen und lokalen Kreationen und Konfektionen! Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Vereine.

Italiano :

Visitate gli artigiani e scoprite le loro creazioni e l’artigianato locale! Ristorazione a cura delle associazioni locali.

Espanol :

Visite a los artesanos y descubra sus creaciones y la artesanía local Catering a cargo de asociaciones locales.

L’événement Noël O’village Gumbrechtshoffen a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte