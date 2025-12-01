Noël Parade polaire de Noël Sainte-Maxime

Noël Parade polaire de Noël

Mickey, Tic et Tac et leurs amis défilent dans les rues pour annoncer l’arrivée de Noël.

English : Noël Parade polaire de Noël

Mickey, Chip and Dale and their friends parade through the streets to announce the arrival of Christmas.

A magical atmosphere is guaranteed.

Don’t forget to take a souvenir photo with your favourite mascots.

German : Noël Parade polaire de Noël

Mickey, Tic und Tac und ihre Freunde ziehen durch die Straßen, um die Ankunft von Weihnachten anzukündigen.

Italiano : Noël Parade polaire de Noël

Topolino, Cip e Ciop e i loro amici sfilano per le strade per annunciare l’arrivo del Natale.

Atmosfera magica garantita.

Non dimenticate di scattare una foto ricordo con le vostre mascotte preferite.

Espanol : Noël Parade polaire de Noël

Mickey, Tic y Tac y sus amigos desfilan por las calles para anunciar la llegada de la Navidad.

