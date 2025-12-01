Noël Parade polaire de Noël Sainte-Maxime
Noël Parade polaire de Noël Sainte-Maxime mercredi 10 décembre 2025.
Noël Parade polaire de Noël
Promenade Simon-Lorière et centre-ville Sainte-Maxime Var
Début : 2025-12-10 15:00:00
Mickey, Tic et Tac et leurs amis défilent dans les rues pour annoncer l’arrivée de Noël.
Promenade Simon-Lorière et centre-ville Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94
English : Noël Parade polaire de Noël
Mickey, Chip and Dale and their friends parade through the streets to announce the arrival of Christmas.
A magical atmosphere is guaranteed.
Don’t forget to take a souvenir photo with your favourite mascots.
German : Noël Parade polaire de Noël
Mickey, Tic und Tac und ihre Freunde ziehen durch die Straßen, um die Ankunft von Weihnachten anzukündigen.
Italiano : Noël Parade polaire de Noël
Topolino, Cip e Ciop e i loro amici sfilano per le strade per annunciare l’arrivo del Natale.
Atmosfera magica garantita.
Non dimenticate di scattare una foto ricordo con le vostre mascotte preferite.
Espanol : Noël Parade polaire de Noël
Mickey, Tic y Tac y sus amigos desfilan por las calles para anunciar la llegada de la Navidad.
