NOEL PART EN VRILLE – ALCAZAR Bordeaux

NOEL PART EN VRILLE Début : 2025-12-18 à 20:15. Tarif : – euros.

Tout allait bien dans la vie de Vincent… Jusqu’au jour où son chemin croise celui de Léa qui souffre d’une pathologie rare : La pèrenoelophobie.Vincent est chômeur. Il gagne sa vie en faisant des petits boulots. Cette année il est Père Noel dans une grande surface… Sauf que Père Noel est un métier à haut risque surtout quand Léa, une jeune fille de 27 ans pèrenoelophobe, décide de kidnapper le père Noel.Son but : Se venger de tout le mal que lui a fait le Père Noel dans sa jeunesse, lui qui ne lui a pas amené les joujoux dont elle rêvait. Elle veut alerter la presse et humilier le père Noel. Sauf que Léa n’est pas vraiment douée pour le kidnapping….Une comédie loufoque et barrée qui vous fera craindre le 24 décembre.

ALCAZAR 170 COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33