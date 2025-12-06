Noël pastoral et provençal à la poterie Ravel Poterie Ravel Aubagne

Noël pastoral et provençal à la poterie Ravel

Samedi 6 décembre 2025 de 9h30 à 18h30. Poterie Ravel 8 avenue des Goums Aubagne Bouches-du-Rhône

La Poterie Ravel se pare des couleurs et des traditions de Noël en Provence. L’ensemble du magasin de la manufacture est mis en scène pour célébrer un Noël pastoral et provençal tables décorées, mise en valeur des traditions, vaisselle.

Au fil de la journée, vous avez le temps de choisir vos jolis cadeaux de Noël, fait main à la manufacture, qui dureront et se transmettrons dans les familles.

Un rendez-vous magique à ne pas manquer, entre artisanat, partage et traditions provençales.

De 10h30 à 12h30 un conteur vous émerveillera à travers trois contes de Noël (durée environ 30 min chacun) pour petits et grands.

De 14h30 à 17h30 crèche vivante, danses et chants provençaux avec le groupe La Poulido de Gémo.

Toute la journée dégustation des 13 desserts de Provence, dans une ambiance chaleureuse, pour faire des cadeaux intelligents durables.

Découvrez aussi la réédition de santons Thérèse Neveu, emblèmes de notre patrimoine, et les boules de Noël en argile vendues au profit de l’association Le Rire Médecin. .

Poterie Ravel 8 avenue des Goums Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 82 42 00

English :

Poterie Ravel is decked out in the colors and traditions of Christmas in Provence. The entire factory store is staged to celebrate a pastoral, Provencal Christmas: decorated tables, traditional decorations and tableware.

German :

Die Töpferei Ravel schmückt sich mit den Farben und Traditionen von Weihnachten in der Provence. Der gesamte Laden der Manufaktur wird in Szene gesetzt, um ein pastorales und provenzalisches Weihnachtsfest zu feiern: geschmückte Tische, Hervorhebung der Traditionen, Geschirr.

Italiano :

La Poterie Ravel è addobbata con i colori e le tradizioni del Natale in Provenza. L’intero negozio della fabbrica è stato decorato per celebrare un Natale pastorale e provenzale: tavoli addobbati, decorazioni tradizionali e stoviglie.

Espanol :

La Poterie Ravel se engalana con los colores y tradiciones de la Navidad provenzal. Toda la tienda de la fábrica se ha decorado para celebrar una Navidad pastoral y provenzal: mesas decoradas, adornos tradicionales y vajilla.

