Noël place du Bouffay – Le Voyage en Hiver Place du Bouffay Nantes

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public

Des animations pour petits et grands, proposées par la Commune Libre du Bouffay. La boîte aux lettres du père Noël :du 12 novembre au 25 décembre 2025 – Place du BouffayVenez déposer vos lettres et rencontrer le père Noël du Bouffay qui sera présent au manège les mercredis 3, 10 et 17 décembre 2025 de 14h30 à 16h30. Les vignes du Bouffay éclairées :du 21 novembre 2025 au 5 janvier 2026 – Rue du Vieil-Hôpital Père Noël Couleur Bouffay :Samedi 13 décembre 2025 à partir de 17h – Rue du Vieil-HôpitalLes habitants du Bouffay et de tout Nantes attendent avec impatience le goûter et les chants de Noël à 17h, ainsi que la parade avec lampions du Père Noël au cœur du Bouffay à 18h. Dans le cadre du Voyage en hiver

Place du Bouffay Centre-ville Nantes 44000