Noël pour tous à Dirinon Salle Ty Goudor Dirinon samedi 6 décembre 2025.
Salle Ty Goudor 4 rue de l’église Dirinon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-13
À vos agendas:
Samedi 06 décembre:
Place à la poésie et au rire avec le conte “Le potager d’Églantine”, pour les 4 à 10 ans. Céline Gumuchian transformera les légumes en héros… oui, même les navets.
– Samedi 13 décembre:
Breaking news le Père Noël revient tout juste de Finlande pour une escale exclusive à Dirinon ! Promis, c’est le vrai. Pas un stagiaire déguisé.
– Et ce n’est pas tout ! Cette année, Ti Joujou fête son tout premier Noël, au programme
Une énormissime vente de jouets.
– Plein de magie… et zéro excuse pour manquer ça ! On vous attend avec vos bambins, votre bonne humeur et vos listes de Noël. .
Salle Ty Goudor 4 rue de l’église Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 19 77 76 83
