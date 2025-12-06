Noël pour tous à Dirinon Salle Ty Goudor Dirinon

Noël pour tous à Dirinon

Salle Ty Goudor 4 rue de l'église Dirinon Finistère

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-06 2025-12-13

Samedi 06 décembre:

Place à la poésie et au rire avec le conte “Le potager d’Églantine”, pour les 4 à 10 ans. Céline Gumuchian transformera les légumes en héros… oui, même les navets.

– Samedi 13 décembre:

Breaking news le Père Noël revient tout juste de Finlande pour une escale exclusive à Dirinon ! Promis, c’est le vrai. Pas un stagiaire déguisé.

– Et ce n’est pas tout ! Cette année, Ti Joujou fête son tout premier Noël, au programme

Une énormissime vente de jouets.

– Plein de magie… et zéro excuse pour manquer ça ! On vous attend avec vos bambins, votre bonne humeur et vos listes de Noël. .

+33 6 19 77 76 83

