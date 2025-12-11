Noël pour Tous

Espace Yves Duclos Casseneuil

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

La commune de Casseneuil vous invite au Noël pour tous !

Spectacle du duo magique Florette et Yurgen, suivi d’un goûter offert par la municipalité.

Espace Yves Duclos Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 07 92

English : Noël pour Tous

Casseneuil invites you to Christmas for all!

A show by the magical duo Florette and Yurgen, followed by a snack offered by the municipality.

