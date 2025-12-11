Noël pour Tous Casseneuil
Noël pour Tous Casseneuil dimanche 21 décembre 2025.
Noël pour Tous
Espace Yves Duclos Casseneuil Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-21
2025-12-21
La commune de Casseneuil vous invite au Noël pour tous !
Spectacle du duo magique Florette et Yurgen, suivi d’un goûter offert par la municipalité.
Espace Yves Duclos Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 07 92
English : Noël pour Tous
Casseneuil invites you to Christmas for all!
A show by the magical duo Florette and Yurgen, followed by a snack offered by the municipality.
