NOËL POUR TOUS Lunel

Vendredi 19 décembre 2025 18h-20h

Inscription avant le 10 décembre Réservé aux enfants de 3 à 10 ans

À l’approche des fêtes de fin d’année, la magie de Noël s’invite une nouvelle fois à l’Espace Castel. Les associations Arts & Cultures et Espace Renaissance renouvellent leur engagement en proposant un moment festif et chaleureux dédié aux enfants de Lunel.

Un spectacle féérique “La Bibliothèque Magique”

Le temps d’une soirée, les enfants plongeront dans l’univers enchanteur de La Bibliothèque Magique. Dans ce spectacle coloré et plein de surprises, les livres s’animent, les histoires prennent vie et la scène se transforme en terrain d’aventure.

À l’issue du spectacle, un invité très spécial fera son apparition le Père Noël, venu remettre un cadeau à chaque enfant inscrit. Un goûter viendra ensuite clôturer cette soirée conviviale, placée sous le signe du partage et de la joie. .

English :

Friday, December 19, 2025 ? 6pm-8pm

Registration before December 10 ? Reserved for children aged 3 to 10

