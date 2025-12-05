Noël pour tous Spectacle Brest Arena Brest

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-10 19:10:00

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-14

Cette année, le spectacle revient avec une création originale Au-delà des Toits signée Diogène Productions ! Un spectacle inédit qui vous entraîne dans un monde où règnent des personnages aussi loufoques qu’extraordinaires. Êtes-vous prêts à vous plonger dans cette nouvelle aventure de Noël ?

Informations pratiques

Placement libre.

Réservation fortement recommandée.

Spectacle en placement libre.

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans (un billet vous sera remis à l’entrée).

Pour ces spectacles, les portes de Brest Arena ouvriront au public 1h00 avant le début du show (Entrée côté Tram). La durée du spectacle est de 1h40 avec un entracte de 15 minutes. Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle. .

