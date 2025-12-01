Noël rue du Château Lassay-les-Châteaux
jeudi 18 décembre 2025
Noël rue du Château
8 Rue du Château Lassay-les-Châteaux Mayenne
Début : 2025-12-18 16:00:00
fin : 2025-12-18 19:00:00
2025-12-18
Rendez-vous le 18 décembre à Lassay-Les-Châteaux pour une soirée d’animations et de dégustations !
L’esprit de Noël s’installe Rue du Château à Lassay-Les-Châteaux !
La boutique de créateurs, artisans d’art et artistes SOUS NOS MAINS, l’atelier de sculpture sur bois SOUS L’ECORCE et l’Office de Tourisme de Lassay-Les-Châteaux vous invitent à partir du 28 novembre à vous promener et découvrir les créations, les œuvres, les délices locaux à offrir ou à s’offrir pour les fêtes.
Le jeudi 18 décembre, une soirée d’animations, de dégustation et de joyeusetés est organisée dans la Rue du Château à partir de 16h. .
8 Rue du Château Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 74 33
English :
Join us in Lassay-Les-Châteaux on December 18 for an evening of entertainment and tastings!
