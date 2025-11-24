NOËL SACRÉS & POPULAIRES

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

NOËL SACRÉS & POPULAIRES

Au programme

CESAR FRANCK PANIS ANGELICUS

GOUNOD/CACCINI AVE MARIA

ANTONIO VIVALDI: LES QUATRE SAISONS

NOËL SACRÉS & POPULAIRES

Au programme

CESAR FRANCK PANIS ANGELICUS

GOUNOD/CACCINI AVE MARIA

ANTONIO VIVALDI: LES QUATRE SAISONS

Orchestre PARIS CLASSIK

Stéphane Henoch, violoniste de l’Orchestre National de France

Claire Cervera, mezzo soprano

Sur réservation

CAT 1 (les 10 premiers rangs environ) 30€

CAT 2 (les rangs suivants) 20€

Tarif réduit (chômeur/étudiant et jeune de moins de 26 ans ) 10€

Gratuit pour les moins de 12 ans .

43 rue de l’Aiguillerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

SACRED & POPULAR CHRISTMAS

On the program:

CESAR FRANCK: PANIS ANGELICUS

GOUNOD/CACCINI: AVE MARIA

ANTONIO VIVALDI: THE FOUR SEASONS

German :

HEILIGE & VOLKSTÜMLICHE WEIHNACHTEN

Auf dem Programm

CESAR FRANCK: PANIS ANGELICUS

GOUNOD/CACCINI: AVE MARIA

ANTONIO VIVALDI: DIE VIER JAHRESZEITEN

Italiano :

NATALE SACRO E POPOLARE

In programma:

CESAR FRANCK: PANIS ANGELICUS

GOUNOD/CACCINI: AVE MARIA

ANTONIO VIVALDI: LE QUATTRO STAGIONI

Espanol :

NAVIDAD SAGRADA Y POPULAR

En el programa:

CESAR FRANCK: PANIS ANGELICUS

GOUNOD/CACCINI: AVE MARIA

ANTONIO VIVALDI: LAS CUATRO ESTACIONES

L’événement NOËL SACRÉS & POPULAIRES Montpellier a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER