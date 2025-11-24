NOËL SACRÉS & POPULAIRES Montpellier
NOËL SACRÉS & POPULAIRES Montpellier lundi 29 décembre 2025.
NOËL SACRÉS & POPULAIRES
43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-12-29
Au programme
CESAR FRANCK PANIS ANGELICUS
GOUNOD/CACCINI AVE MARIA
ANTONIO VIVALDI: LES QUATRE SAISONS
Orchestre PARIS CLASSIK
Stéphane Henoch, violoniste de l’Orchestre National de France
Claire Cervera, mezzo soprano
Sur réservation
CAT 1 (les 10 premiers rangs environ) 30€
CAT 2 (les rangs suivants) 20€
Tarif réduit (chômeur/étudiant et jeune de moins de 26 ans ) 10€
Gratuit pour les moins de 12 ans .
43 rue de l’Aiguillerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
SACRED & POPULAR CHRISTMAS
On the program:
CESAR FRANCK: PANIS ANGELICUS
GOUNOD/CACCINI: AVE MARIA
ANTONIO VIVALDI: THE FOUR SEASONS
German :
HEILIGE & VOLKSTÜMLICHE WEIHNACHTEN
Auf dem Programm
CESAR FRANCK: PANIS ANGELICUS
GOUNOD/CACCINI: AVE MARIA
ANTONIO VIVALDI: DIE VIER JAHRESZEITEN
Italiano :
NATALE SACRO E POPOLARE
In programma:
CESAR FRANCK: PANIS ANGELICUS
GOUNOD/CACCINI: AVE MARIA
ANTONIO VIVALDI: LE QUATTRO STAGIONI
Espanol :
NAVIDAD SAGRADA Y POPULAR
En el programa:
CESAR FRANCK: PANIS ANGELICUS
GOUNOD/CACCINI: AVE MARIA
ANTONIO VIVALDI: LAS CUATRO ESTACIONES
