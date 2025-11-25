Noël

Atelier créatif animé par Emmanuelle, carte de Noël et menus Pop-Up sur inscription.

De 14h-16h le 25 novembre.

English :

Creative workshop led by Emmanuelle, Christmas card and Pop-Up menus on registration.

From 2pm-4pm on November 25.

German : Noël

Von Emmanuelle geleiteter Kreativworkshop, Weihnachtskarte und Pop-Up-Menüs auf Anmeldung.

Von 14h-16h am 25. November.

Italiano :

Laboratorio creativo condotto da Emmanuelle, cartoline di Natale e menu Pop-Up su iscrizione.

Dalle 14.00 alle 16.00 del 25 novembre.

Espanol :

Taller creativo dirigido por Emmanuelle, tarjeta de Navidad y menús Pop-Up en la inscripción.

De 14:00 a 16:00 el 25 de noviembre.

L’événement Noël Saint-Rémy a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Suisse Normande