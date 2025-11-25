Noël Saint-Rémy
mardi 25 novembre 2025.
Noël
10 Place de la Mairie Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 14:00:00
fin : 2025-11-25 16:00:00
Date(s) :
2025-11-25
Atelier créatif animé par Emmanuelle, carte de Noël et menus Pop-Up sur inscription.
De 14h-16h le 25 novembre.
Atelier créatif animé par Emmanuelle, carte de Noël et menus pop-up sur inscription.
De 14h-16h .
10 Place de la Mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie
English :
Creative workshop led by Emmanuelle, Christmas card and Pop-Up menus on registration.
From 2pm-4pm on November 25.
German : Noël
Von Emmanuelle geleiteter Kreativworkshop, Weihnachtskarte und Pop-Up-Menüs auf Anmeldung.
Von 14h-16h am 25. November.
Italiano :
Laboratorio creativo condotto da Emmanuelle, cartoline di Natale e menu Pop-Up su iscrizione.
Dalle 14.00 alle 16.00 del 25 novembre.
Espanol :
Taller creativo dirigido por Emmanuelle, tarjeta de Navidad y menús Pop-Up en la inscripción.
De 14:00 a 16:00 el 25 de noviembre.
