Noël saintais Asma Jazz Swing

Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-12-23

L’élégance du Jazz Swing ! L’ensemble ASMA vous invite pour une fin de journée rythmée et festive. Laissez-vous emporter par le charme intemporel du swing pour un Noël tout en mouvement.

.

Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

The elegance of Jazz Swing! The ASMA ensemble invites you to a rhythmic and festive end to the day. Let yourself be carried away by the timeless charm of swing for a Christmas in motion.

L’événement Noël saintais Asma Jazz Swing Saintes a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge