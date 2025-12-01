Noël saintais Asma Jazz Swing Saintes
Noël saintais Asma Jazz Swing Saintes mardi 23 décembre 2025.
Noël saintais Asma Jazz Swing
Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 16:00:00
fin : 2025-12-23 18:00:00
Date(s) :
2025-12-23
L’élégance du Jazz Swing ! L’ensemble ASMA vous invite pour une fin de journée rythmée et festive. Laissez-vous emporter par le charme intemporel du swing pour un Noël tout en mouvement.
.
Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
The elegance of Jazz Swing! The ASMA ensemble invites you to a rhythmic and festive end to the day. Let yourself be carried away by the timeless charm of swing for a Christmas in motion.
L’événement Noël saintais Asma Jazz Swing Saintes a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge