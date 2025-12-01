Noël saintais Cavalcade de la Saint-Sylvestre Parking cours Reverseaux Saintes
Parking cours Reverseaux Cours National Avenue Gambetta Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-31 20:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Le grand final de l’année ! La Cavalcade de la Saint-Sylvestre vous offre un défilé grandiose de chars et de costumes qui embrasera le Cours National et l’Avenue Gambetta.
Organisée par l’Association carnavalesque de la Saint-Sylvestre
+33 6 60 02 33 27
English :
The grand finale of the year! The New Year?s Eve Cavalcade offers a grandiose parade of floats and costumes that will set the Cours National and Avenue Gambetta ablaze.
Organized by the Association carnavalesque de la Saint-Sylvestre
