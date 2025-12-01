Noël saintais Cavalcade de la Saint-Sylvestre Parking cours Reverseaux Saintes

Noël saintais Cavalcade de la Saint-Sylvestre

Saintes, Charente-Maritime
Cours National et Avenue Gambetta

31 décembre 2025, 20h30

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le grand final de l’année ! La Cavalcade de la Saint-Sylvestre vous offre un défilé grandiose de chars et de costumes qui embrasera le Cours National et l’Avenue Gambetta.

Organisée par l’Association carnavalesque de la Saint-Sylvestre

Organisée par l'Association carnavalesque de la Saint-Sylvestre
Contact: +33 6 60 02 33 27

English :

The grand finale of the year! The New Year?s Eve Cavalcade offers a grandiose parade of floats and costumes that will set the Cours National and Avenue Gambetta ablaze.

Organized by the Association carnavalesque de la Saint-Sylvestre

