Noël saintais Compagnie Epikoi Saintes samedi 20 décembre 2025.
Noël saintais Compagnie Epikoi
Centre-ville Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
15h30 Déambulation échasses La Belle Époque de Noël
centre piéton
16h45 Déambulation échasses l’envolée village de Noël
18h30 Déambulation lutins village de Noël avec le Père Noël
Centre-ville Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
3:30 p.m. La Belle Époque de Noël stilt walk
pedestrian center
4:45 Stilt walk l?envolée Christmas village
6:30 p.m. Elves stilt walk in the Christmas village with Santa Claus
