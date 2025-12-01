Noël Saintais Concerts de Noël Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
Noël Saintais Concerts de Noël Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes mercredi 10 décembre 2025.
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-10 17:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-10 2025-12-13
Notes enchantées ! Les musiciens du Conservatoire de Saintes illuminent les cœurs avec un concert qui mêle talent et émotion, célébrant la féérie de Noël en toute élégance.
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 50 80
English :
Enchanted notes! Musicians from the Conservatoire de Saintes light up hearts with a concert that blends talent and emotion, celebrating the enchantment of Christmas in style.
