Noël Saintais Concerts de Noël Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Noël Saintais Concerts de Noël

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-10 17:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-10 2025-12-13

Notes enchantées ! Les musiciens du Conservatoire de Saintes illuminent les cœurs avec un concert qui mêle talent et émotion, célébrant la féérie de Noël en toute élégance.

English :

Enchanted notes! Musicians from the Conservatoire de Saintes light up hearts with a concert that blends talent and emotion, celebrating the enchantment of Christmas in style.

L’événement Noël Saintais Concerts de Noël Saintes a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge