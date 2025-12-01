Noël saintais Déambulation des lutins en ville

Rues piétonnes, jusqu’au village de Noël Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Les petits farceurs sont de sortie ! Suivez la joyeuse déambulation de nos lutins espiègles à travers la ville. Rendez-vous à 17h30 pour leur arrivée festive au Village de Noël !

.

Rues piétonnes, jusqu’au village de Noël Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

English :

The little pranksters are out and about! Follow the merry wanderings of our mischievous elves through the town. See you at 5:30 p.m. for their festive arrival at the Christmas Village!

L’événement Noël saintais Déambulation des lutins en ville Saintes a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge