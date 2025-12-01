Noël saintais Déambulation des lutins en ville Saintes
Noël saintais Déambulation des lutins en ville Saintes samedi 13 décembre 2025.
Noël saintais Déambulation des lutins en ville
Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
2025-12-13
Les petits farceurs sont de sortie ! Suivez la joyeuse déambulation de nos lutins espiègles à travers la ville. Rendez-vous à 17h30 pour leur arrivée festive au Village de Noël !
Rues piétonnes, jusqu’au village de Noël Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45
English :
The little pranksters are out and about! Follow the merry wanderings of our mischievous elves through the town. See you at 5:30 p.m. for their festive arrival at the Christmas Village!
