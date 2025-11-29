Noël saintais Fanfare de l’Atelier Saintais de Musiques Actuelles Saintes

Noël saintais Fanfare de l’Atelier Saintais de Musiques Actuelles

Village de Noël Rues piétonnes Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12 2025-12-19

Le tempo de la joie ! Suivez la fanfare ASMA dans les rues piétonnes, le Village de Noël et la place Bassompierre.

Une déambulation festive et entraînante qui vous fera danser au cœur de la magie de Noël.

Village de Noël Rues piétonnes Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

English :

The tempo of joy! Follow the ASMA brass band through the pedestrian streets, the Christmas Village and Place Bassompierre.

A festive and lively stroll that will have you dancing in the heart of Christmas magic.

