Noël saintais Fanfare groove service Saintes

Centre-ville Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
La Fanfare Groove Service vous garantit une déambulation au rythme funky, une dose d’énergie irrésistible pour mettre le feu à l’ambiance de Noël.
16h30 dans les rues piétonnes
17h30 au Village de Noël
18h30 à la place Bassompierre
Centre-ville Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Fanfare Groove Service guarantees a stroll with a funky rhythm, a dose of irresistible energy to set the Christmas mood alight.
4:30 pm in the pedestrian streets
5:30pm in the Christmas Village
6.30pm at Place Bassompierre
