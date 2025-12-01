Noël saintais Fanfare groove service Saintes

Noël saintais Fanfare groove service

Centre-ville Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La Fanfare Groove Service vous garantit une déambulation au rythme funky, une dose d’énergie irrésistible pour mettre le feu à l’ambiance de Noël.

16h30 dans les rues piétonnes

17h30 au Village de Noël

18h30 à la place Bassompierre

English :

Fanfare Groove Service guarantees a stroll with a funky rhythm, a dose of irresistible energy to set the Christmas mood alight.

4:30 pm in the pedestrian streets

5:30pm in the Christmas Village

6.30pm at Place Bassompierre

