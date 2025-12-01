Noël saintais Fanfare groove service Saintes

Noël saintais Fanfare groove service Saintes dimanche 21 décembre 2025.

Noël saintais Fanfare groove service

Centre-ville Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21

2025-12-21

La Fanfare Groove Service vous garantit une déambulation au rythme funky, une dose d’énergie irrésistible pour mettre le feu à l’ambiance de Noël.
16h30 dans les rues piétonnes
17h30 au Village de Noël
18h30 à la place Bassompierre
Centre-ville Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

Fanfare Groove Service guarantees a stroll with a funky rhythm, a dose of irresistible energy to set the Christmas mood alight.
4:30 pm in the pedestrian streets
5:30pm in the Christmas Village
6.30pm at Place Bassompierre

L’événement Noël saintais Fanfare groove service Saintes a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge